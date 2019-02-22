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Хавбек Олімпіакоса Поденсе зламав стенд у мікс-зоні НСК Олімпійський

10:07 1530 Читать на русском
Хавбек Олімпіакоса Поденсе зламав стенд у мікс-зоні НСК Олімпійський
Даніель Поденсе / УЄФА

Півзахисник Олімпіакоса Даніель Поденсе не стримав емоцій після поразки в 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо і розтрощив стенд у мікс-зоні НСК Олімпійський.

Київське Динамо зуміло пройти Олімпіакос в 1/16 фіналу Ліги Європи завдяки дебютному голу Франа Соля за новий клуб.

Динамо – Олімпіакос – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Гравець грецької команди Даніель Поденсе після матчу розтрощив стенд у мікс-зоні НСК Олімпійський, не стримавши емоцій після вильоту.

Сьогодні, 22 лютого, о 14:00 за київським часом відбудеться жеребкування 1/8 фіналу. Динамо точно не зіграє проти Зеніта та Краснодара.

Динамо – Олімпіакос: Бойко фантастичний, Соль результативний, успіх командний – остання надія України в Лізі Європи

Ліга Європи1/16 фіналуНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Олімпіакос
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Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Олімпіакос Олімпіакос Динамо - Олімпіакос Даніель Поденсе Даніель Поденсе
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