Почеттіно погодився очолити Ювентус попри бажання Роналду, – ЗМІ

Аргентинський фахівець провів переговори з босами Ювентуса, повідомляє Daily Mail з посиланням на La Stampa.

Ювентус визначився з головним тренером на наступний сезон – заява директора туринців

За даними джерела, керівництво туринців незадоволене спадом в грі Ювентуса під керівництвом Саррі. Сам Почеттіно вже висловив готовність очолити туринців, однак можуть виникнути проблеми через Роналду – зазначалось, що Кріштіану не бажає працювати з аргентинським фахівцем.

Нагадаємо, Почеттіно залишився без роботи з осені 2019 року, а найвищим його досягненням став фінал Ліги чемпіонів з Тоттенхемом.

Ювентус ризикує втратити Роналду через нового тренера – Саррі висить на волосині, а легенда туринців може стати катом