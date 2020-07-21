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Почеттіно погодився очолити Ювентус попри бажання Роналду, – ЗМІ

17:08 - Читать на русском
Почеттіно погодився очолити Ювентус попри бажання Роналду, – ЗМІ
Маурісіо Почеттіно / Reuters

Колишній тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно дав згоду стати наставником Ювентуса.

Аргентинський фахівець провів переговори з босами Ювентуса, повідомляє Daily Mail з посиланням на La Stampa.

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За даними джерела, керівництво туринців незадоволене спадом в грі Ювентуса під керівництвом Саррі. Сам Почеттіно вже висловив готовність очолити туринців, однак можуть виникнути проблеми через Роналду – зазначалось, що Кріштіану не бажає працювати з аргентинським фахівцем.

Нагадаємо, Почеттіно залишився без роботи з осені 2019 року, а найвищим його досягненням став фінал Ліги чемпіонів з Тоттенхемом.

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Теги
Кріштіану Кріштіану Роналду Італія Ювентус Ювентус Маурісіо Маурісіо Почеттіно
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