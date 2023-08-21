Почеттіно визначився з майбутнім Мудрика в Челсі, Ребров не взяв зірку зі збірної, від Зінченка цього не чекали
22:24 - Читать на русском
"Футбол 24" підготував дайджест найважливіших новин останніх кількох днів.
Сергій Ребров обрав склад на найближчі матчі збірної України, і цього разу знову не обійшлось без несподіванки. Михайло Мудрик потрапив під чергову хвилю хейту від фанів Челсі після матчу проти Вест Хема, а Маурісіо Почеттіно висловився щодо ситуації з українцем.
Олександр Зінченко здивував новою командою, а Циганков і Довбик допомогли Жироні здобути розгромну перемогу. Про це і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".
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