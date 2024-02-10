"Трудно выразить, как я отношусь к синим карточкам. Сейчас у нас не так много информации. Думаю, что это создаст больше разногласий, больше сложностей для арбитров, игроков и болельщиков. Сейчас я чувствую, что эта идея не является хорошей, но посмотрим, что произойдет дальше. Дайте возможность увидеть, как это работает, чтобы потом иметь лучшее представление о том, как они хотят применять ее во время игры.

В футболе внедрят синюю карточку – игрок будет удаляться на 10 минут

Но мое первое ощущение заключается в том, что это сложно – добавлять в игру еще один цвет, еще одну карточку, потому что это вызывает слишком много вопросов", – приводит слова Почеттино Sky Sports.

Заметим, что синяя карточка предусматривает удаление игрока с поля на десять минут за тактический фол (умышленный, но не грубый срыв атаки) или споры с арбитром/другим официальным лицом. Сейчас правило хотят внедрить в низших дивизионах.

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