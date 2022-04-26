Напередодні у Франції відбулися вибори президента, які знову виграв Еммануель Макрон. Нещодавно політик публічно висловлювався про майбутнє Мбаппе. Новою точкою дотику для них несподівано стали вибори.

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Нападник збірної Франції був одним із тих, за кого віддали свої голоси виборці, повідомляє Marca з посиланням на Le Pariseien. Зазначається, що прізвище Мбаппе не просто вписували до справжніх бланків, а на дільниці приносили підробні, де графа для "нового кандидата" була надрукованою.

Це відбулося у населеному пункті Тальне з населенням у 400 осіб. Загалом Мбаппе отримав десять голосів. "Ми побачили один бланк, потім два, три... Дуже добре зроблено, вони виглядали як справжні бюлетені. Якщо Кіліан Мбаппе хоче приїхати і познайомитися з нашим містом, ласкаво просимо",– прокоментував ситуацію мер Тальне Людовік Барбаросса.

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