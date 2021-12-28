Минулого тижня ЗМІ повідомили про відставку Тухеля з посади головного тренера ПСЖ, але офіційно клуб досі не підтвердив це рішення.

Тухель розлючений відставкою з посади наставника ПСЖ – клуб досі не підтвердив відхід тренера

Проте, як зазначає журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Крістіана Фалька, німецький фахівець вже домовився про негайне розірвання угоди з парижанами. Президенту столичного клубу це обійдеться у 6 млн євро.

Ба більше, наступник Тухеля – Маурісіо Почеттіно – вже узгодив деталі свого контракту з ПСЖ та підписав відповідні папери. Про умови угоди наразі не повідомляється.

Зауважимо, Тухель очолив ПСЖ влітку 2018 року та привів команду до двох чемпіонських титулів і фіналу ЛЧ 2019/20. Почеттіно у 2019-му покинув Тоттенхем та залишався без роботи протягом цього часу.

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