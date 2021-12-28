Почеттіно підписав контракт з ПСЖ, а Тухель узгодив деталі відходу, – журналіст
Сага навколо відходу Томаса Тухеля з ПСЖ скоро завершиться.
Минулого тижня ЗМІ повідомили про відставку Тухеля з посади головного тренера ПСЖ, але офіційно клуб досі не підтвердив це рішення.
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Проте, як зазначає журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Крістіана Фалька, німецький фахівець вже домовився про негайне розірвання угоди з парижанами. Президенту столичного клубу це обійдеться у 6 млн євро.
Ба більше, наступник Тухеля – Маурісіо Почеттіно – вже узгодив деталі свого контракту з ПСЖ та підписав відповідні папери. Про умови угоди наразі не повідомляється.
Зауважимо, Тухель очолив ПСЖ влітку 2018 року та привів команду до двох чемпіонських титулів і фіналу ЛЧ 2019/20. Почеттіно у 2019-му покинув Тоттенхем та залишався без роботи протягом цього часу.
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