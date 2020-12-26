Як відомо, кілька днів тому ПСЖ звільнив Томаса Тухеля з посади головного тренера. Цікаво, що це трапилося після перемоги 4:0 над Страсбуром, а клуб офіційно досі не оголосив про відставку тренера, на місце якого активно сватають Маурісіо Почеттіно.

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Німецький наставник дізнався про звільнення під час зустрічі з Леонардо, яка тривала у четвер близько години. Саме спортивний директор парижан повідомив Тухелю про його відставку. 47-річний фахівець був шокований таким ставленням.

Тухель усвідомлював, що його майбутнє в ПСЖ перебуває під питанням, але вихід у плей-офф Ліги чемпіонів з першого місця групи, здавалося, зберіг йому посаду. Новина про відставку шокувала німця, який обурений цим фактом, а також тим, що клуб вже веде перемовини з Почеттіно, офіційно не підтвердивши зміну тренера, інформує AS.

Щоправда, рішення змінити тренера дорого обійдеться парижанам – раніше повідомлялося про компенсацію в сумі 7 млн євро. До слова, Тухель очолив ПСЖ влітку 2018 року та привів команду до двох чемпіонських титулів і фіналу ЛЧ 2019/20.

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