Маурісіо Почеттіно поставить свій підпис під контрактом з Челсі у наступні кілька днів, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Челсі готовий розірвати контракт із зіркою, яку переманює до себе легенда Реала

Втім, до обов'язків аргентинець приступить лише влітку – Френк Лемпард допрацює сезон в статусі тимчасового тренера. Почеттіно також змінить тренерський штаб, а також обговорить трансферну стратегію Челсі.

До слова, лондонці наразі розташувались в середині турнірної таблиці – 11 місце та 43 очки в активі.

Челсі вдома не обіграв найгіршу виїзну команду АПЛ – Стерлінг дав урок Мудрику, але провал воротаря і оборони вкрав очки