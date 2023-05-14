Почеттіно очолить Челсі – Мудрик отримає нового тренера лише влітку
10:22 - Читать на русском
На тренерському містку Челсі майбутнього літа відбудуться серйозні зміни.
Маурісіо Почеттіно поставить свій підпис під контрактом з Челсі у наступні кілька днів, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
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Втім, до обов'язків аргентинець приступить лише влітку – Френк Лемпард допрацює сезон в статусі тимчасового тренера. Почеттіно також змінить тренерський штаб, а також обговорить трансферну стратегію Челсі.
До слова, лондонці наразі розташувались в середині турнірної таблиці – 11 місце та 43 очки в активі.
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