Почеттино возглавит Челси – Мудрик получит нового тренера только летом
10:22 - Читати українською
На тренерском мостике Челси предстоящим летом произойдут серьезные изменения.
Почеттино поставит свою подпись под контрактом с Челси в следующие несколько дней, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Впрочем, к обязанностям аргентинец приступит лишь летом – Лэмпард доработает сезон в статусе временного тренера. Почеттино также изменит тренерский штаб, а также обсудит трансферную стратегию Челси.
К слову, лондонцы сейчас расположились в середине турнирной таблицы – 11 место и 43 очка в активе.
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