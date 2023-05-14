Почеттино поставит свою подпись под контрактом с Челси в следующие несколько дней, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Впрочем, к обязанностям аргентинец приступит лишь летом – Лэмпард доработает сезон в статусе временного тренера. Почеттино также изменит тренерский штаб, а также обсудит трансферную стратегию Челси.

К слову, лондонцы сейчас расположились в середине турнирной таблицы – 11 место и 43 очка в активе.

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