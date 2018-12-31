Рабйо відмовив Тоттенхему через недостатній рівень клубу

Україна — 20:50 1430
-
Циганков як заміна екс-зірці ПСЖ чи партнер чемпіона світу – лідеру Динамо відводять серйозну роль у 2-х топ-проектах
-
Насрі підписав контракт з Вест Хемом – Ярмоленко отримав конкурентаАнглія — 19:49 2079
-
Шахтар зацікавлений у трансфері півзахисника Бенфіки Данташа – Манчестер Сіті також претендує на гравцяУкраїна — 18:57 378
-
Національна збірна – на Євро, Динамо чи Шахтар – у фіналі Ліги Європи. Топ-5 мрій українських вболівальників на 2019 рікУкраїна — 18:10 1401
-
Сейви Бойка та Шуста потрапили у список найкращих в груповому етапі Ліги ЄвропиЛіга Європи — 17:25 718
Всі новини