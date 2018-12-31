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Рабйо відмовив Тоттенхему через недостатній рівень клубу

22:51 1 Читать на русском
Рабйо відмовив Тоттенхему через недостатній рівень клубу
Адріен Рабйо / соцмережі

Півзахисник ПСЖ Адріен Рабйо не погодився перейти в Тоттенхем, вважаючи лондонців командою недостатнього рівня для нього.

Тоттенхем зазнав невдачі у спробі підписання півзахисника ПСЖ Адріена Рабйо, повідомляє ESPN.

Барселона зробила офіційну заяву щодо Рабйо

За інформацією джерела, француз вважає "шпор" командою, нижчою свого рівня. Раніше повідомлялось про переговори з Барселоною, але самі іспанці заявили, що наразі не мають ніякої домовленості з футболістом. У ПСЖ Рабйо відсторонили від тренувань із першою командою.

У Тоттенхемі вже виступають 2 екс-гравці ПСЖ Серж Ор'є та Лукас Моура.

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