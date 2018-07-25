Почеттіно не переймається через відсутність трансферів у Тоттенхемі

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно повідомив, що клуб не залишиться без підсилення в це літнє трансферне вікно.

"Я не хвилююся. Ми націлені на покращення команди, розвиток своїх гравців. Це найважливіше. Зараз ми працюємо над тим, щоб посилити свій склад. Трансферний ринок пожвавився тільки після чемпіонату світу, хоча в цьому сезоні трансферне вікно закривається 9 серпня.

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Не сумнівайтеся, ми зробимо потрібні дії, але приймати поспішні рішення не будемо", – цитує Почеттіно Evening Standard.

Лондонський клуб в міжсезоння і раніше нікого з нових футболістів не придбав. Минулого тижня Тоттенхем продовжив контракти з Еріком Ламелою та Хин Мін Соном.