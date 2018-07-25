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Почеттіно не переймається через відсутність трансферів у Тоттенхемі

13:55 3 Читать на русском
Почеттіно не переймається через відсутність трансферів у Тоттенхемі
Маурісіо Почеттіно / фото: ФК Тоттенхем

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно повідомив, що клуб не залишиться без підсилення в це літнє трансферне вікно.

"Я не хвилююся. Ми націлені на покращення команди, розвиток своїх гравців. Це найважливіше. Зараз ми працюємо над тим, щоб посилити свій склад. Трансферний ринок пожвавився тільки після чемпіонату світу, хоча в цьому сезоні трансферне вікно закривається 9 серпня.

Тоттенхем презентував "елітну" форму на сезон 2018/19

Не сумнівайтеся, ми зробимо потрібні дії, але приймати поспішні рішення не будемо", – цитує Почеттіно Evening Standard.

Лондонський клуб в міжсезоння і раніше нікого з нових футболістів не придбав. Минулого тижня Тоттенхем продовжив контракти з Еріком Ламелою та Хин Мін Соном.

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Тоттенхем Тоттенхем Англія Трансфери Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Трансфери Чемпіонату Англії
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