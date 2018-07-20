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Тоттенхем презентував "елітну" форму на сезон 2018/19

12:20 836 Читать на русском
Тоттенхем презентував "елітну" форму на сезон 2018/19
Ян Вертонген / ФК Тоттенхем

Лондонський Тоттенхем продемонстрував новий комплект основної форми, в якому "шпори" гратимуть із початку сезону 2018/19.

Тоттенхем представив новий комплект домашньої форми у своєму офіційному твіттері.

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Екіпірування від американського виробника Nike виконане в традиційних білих тонах із невеликими вставками синього – основних кольорів клубу. Самі "шпори" вважають нову форму елітною, оскільки вона на 22 % світліша, на 16 % краще вбирає вологу та на 12 % збільшує можливість тіла "дихати".

Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Футбольна форма
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