Тоттенхем презентував "елітну" форму на сезон 2018/19

Лондонський Тоттенхем продемонстрував новий комплект основної форми, в якому "шпори" гратимуть із початку сезону 2018/19.

Тоттенхем представив новий комплект домашньої форми у своєму офіційному твіттері.

Атлетіко презентував несподівану виїзну форму на сезон 2018/19

Екіпірування від американського виробника Nike виконане в традиційних білих тонах із невеликими вставками синього – основних кольорів клубу. Самі "шпори" вважають нову форму елітною, оскільки вона на 22 % світліша, на 16 % краще вбирає вологу та на 12 % збільшує можливість тіла "дихати".