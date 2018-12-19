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Почеттіно може очолити Манчестер Юнайтед влітку 2019 року

14:46 545 Читать на русском
Почеттіно може очолити Манчестер Юнайтед влітку 2019 року
Маурісіо Почеттіно / фото: ФК Тоттенхем

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно новий сезон може розпочати на чолі Манчестер Юнайтед.

Сьогодні Манчестер Юнайтед оголосив про призначення Уле Гуннара Сульшера виконувачем обов'язків головного тренера. Угода 45-річного норвежця розрахована до завершення поточного сезону.

Втім, керівництво манкуніанців не припиняє пошуки нового тренера, під керівництвом якого команда розпочне наступний сезон. Одним із фаворитів на цю посаду є наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно. Щоправда, запрошення тренера "шпор" обійдеться МЮ в 45 млн євро, повідомляє Marca.

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Контракт 46-річного аргентинця з Тоттенхемом чинний до літа 2023 року. У літнє міжсезоння "шпори" стали єдиним клубом АПЛ, який не підписав жодного гравця, що не надто сподобалось Почеттіно. Після цього з'явилась інформація про не найкращі відносини тренера з президентом клубу Даніелем Леві.

Почеттіно очолює Тоттенхем з 2014 року. Найвищим досягненням команди під його керівництвом стало 2 місце в АПЛ 2016/17.

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