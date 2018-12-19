Почеттіно може очолити Манчестер Юнайтед влітку 2019 року

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно новий сезон може розпочати на чолі Манчестер Юнайтед.

Сьогодні Манчестер Юнайтед оголосив про призначення Уле Гуннара Сульшера виконувачем обов'язків головного тренера. Угода 45-річного норвежця розрахована до завершення поточного сезону.

Втім, керівництво манкуніанців не припиняє пошуки нового тренера, під керівництвом якого команда розпочне наступний сезон. Одним із фаворитів на цю посаду є наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно. Щоправда, запрошення тренера "шпор" обійдеться МЮ в 45 млн євро, повідомляє Marca.

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Контракт 46-річного аргентинця з Тоттенхемом чинний до літа 2023 року. У літнє міжсезоння "шпори" стали єдиним клубом АПЛ, який не підписав жодного гравця, що не надто сподобалось Почеттіно. Після цього з'явилась інформація про не найкращі відносини тренера з президентом клубу Даніелем Леві.

Почеттіно очолює Тоттенхем з 2014 року. Найвищим досягненням команди під його керівництвом стало 2 місце в АПЛ 2016/17.

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