"Трапилось повне непорозуміння. Ми бачили це, Ліонель Мессі хотів залишитися на полі. Почеттіно ухвалив рішення розумом і емоціями. Я вважаю це абсолютно недоречним для Почеттіно, адже він ніколи не вів себе так з іншими зірками команди. З тих пір як він очолив ПСЖ, чи то Неймар або Мбаппе, він завжди залишав їх на полі, навіть коли вони погано грали. Він завжди їх захищав. За статусом і аурою Мессі набагато перевершує Неймара і Мбаппе. Ми говоримо про Ліонеля Мессі, найкращого футболіста планети, можливо, всіх поколінь разом узятих.

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Коли Мессі у вашій команді, ви повинні керувати ним як найкращим гравцем в світі. З усім, що він інколи показує із себе. У нього особливий статус. Необхідно уникати непорозумінь з найкращим гравцем команди, особливо на початку його шляху в Парижі. Це серйозна помилка для Почеттіно, він повинен був залишити Мессі на полі.

Я не знаю, що він хотів цим показати. Може, хотів помітити свою територію? Сподіваюся, це не так, тому що це було б божевілля. Ви збираєтеся покласти свого найкращого гравця на спину. Це залишає сліди на психології футболіста і псує імідж тренера. Почеттіно відверто провалився в цьому", – цитує Ротена RMC Sport.

Нагадаємо, Ліонель Мессі залишився незадоволеним своєю заміною під час матчу з Ліоном (2:1), про що дав зрозуміти наставнику парижан Маурісіо Почеттіно, не потиснувши тренеру руку.

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