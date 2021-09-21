"Случилось полное недоразумение. Мы видели это, Лионель Месси хотел остаться на поле. Почеттино принял решение умом и эмоциями. Я считаю это абсолютно неуместно для Почеттино, ведь он никогда не вел себя так с другими звездами команды. С тех пор как он возглавил ПСЖ, будь то Неймар или Мбаппе, он всегда оставлял их на поле, даже если они плохо играли. он всегда их защищал. По статусу и ауре Месси намного превосходит Неймара и Мбаппе. Мы говорим о Лионеле Месси, лучшего футболиста планеты, возможно, всех поколений вместе взятых.

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Когда Месси в вашей команде, вы должны управлять им как лучшим игроком в мире. Со всем, что он иногда показывает из себя. У него особый статус. Необходимо избегать недоразумений с лучшим игроком команды, особенно в начале его пути в Париже. Это серьезная ошибка для Почеттино, он должен был оставить Месси на поле.

Я не знаю, что он хотел этим показать. Может, хотел заметить свою территорию? Надеюсь, это не так, потому что это было бы безумие. Вы собираетесь положить своего лучшего игрока на спину. Это оставляет следы на психологии футболиста и портит имидж тренера. Почеттино откровенно провалился в этом", – цитирует Ротена RMC Sport.

Напомним, Лионель Месси остался недоволен своей заменой во время матча с Лионом (2:1), о чем дал понять наставнику парижан Маурисио Почеттино, не пожав тренеру руку.

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