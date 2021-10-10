"Початок був просто жахливим": захисник збірної Фінляндії розкрив причини невдачі в матчі з Україною
Центрбек фінів Паулюс Араюурі оцінив виступ команди у відборі ЧС-2022 проти України (1:2).
"Була складна гра. Ми дуже розчаровані. Звичайно, опір України було на найвищому рівні, але ми були не в найкращій формі. Цього виявилося недостатньо.
Фінляндія – Україна – 1:2 – відео голів
Ні, проблема не в настрої. Ми дійсно добре підготовлені і зосереджені. Звичайно, початок був просто жахливим, важко пропускати так швидко. Але ми ніколи не здавалися, боролися до кінця і могли зрівняти рахунок, якби пощастило. Ми зробили все, що могли", – наводить слова Араюурі Ilta-Sanomat.
Додамо, що перемога повернула Україні другу сходинку групи D, а от фіни залишаються четвертими.
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