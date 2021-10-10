"Була складна гра. Ми дуже розчаровані. Звичайно, опір України було на найвищому рівні, але ми були не в найкращій формі. Цього виявилося недостатньо.

Фінляндія – Україна – 1:2 – відео голів

Ні, проблема не в настрої. Ми дійсно добре підготовлені і зосереджені. Звичайно, початок був просто жахливим, важко пропускати так швидко. Але ми ніколи не здавалися, боролися до кінця і могли зрівняти рахунок, якби пощастило. Ми зробили все, що могли", – наводить слова Араюурі Ilta-Sanomat.

Додамо, що перемога повернула Україні другу сходинку групи D, а от фіни залишаються четвертими.

Україна втримала важливу перемогу над Фінляндією – перший тріумф у відборі до ЧС-2022