"Была сложная игра. Мы очень разочарованы. Конечно, сопротивление Украины было на высшем уровне, но мы были не в лучшей форме. Этого оказалось недостаточно.

Финляндия – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Нет, проблема не в настроении. Мы действительно хорошо подготовлены и сосредоточены. Конечно, начало было просто ужасным, трудно пропускать так быстро. Но мы никогда не сдавались, боролись до конца и могли сравнять счет, если бы повезло. Мы сделали все, что могли", – приводит слова Араюури Ilta-Sanomat.

Добавим, что победа вернула Украине второе место группы D, а вот финны остаются четвертыми.

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