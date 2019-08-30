"Побувати на Олд Траффорд – це вже велика подія": Григорчук прокоментував підсумки жеребкування Ліги Європи

Головний тренер Астани Роман Григорчук поділився враженнями від результатів жеребкування групового етапу Ліги Європи.

"Я завжди до жеребкування ставлюся дуже спокійно, тому що це річ, на яку ніяк не можна вплинути. Цю групу можу охарактеризувати, як дуже цікаву.

Ліга Європи 2019/20, результати жеребкування групового турніру: Динамо щастить, Олександрія проти українців

Звичайно, осібно стоять матчі з Манчестер Юнайтед, зіграти з ними, побувати на Олд Траффорд – це вже велика подія для всіх нас. Тому буде дуже цікаво", – цитує Григорчука офіційний сайт УЄФА.

Окрім манкуніанців Астана зіграє у групі L проти Партизана та АЗ, який у 3 кваліфікаційному раунді вибив Маріуполь.

"Суперники – прохідні". Яке місце посяде Динамо і чого чекати від Олександрії – розбір жеребкування Ліги Європи