Ліга Європи 2019/20, жеребкування групового турніру: Динамо та Олександрія дізнаються суперників – онлайн-трансляція

Під час жеребкування груп ЛЄ Динамо та Олександрія отримають своїх суперників. Церемонія відбудеться сьогодні, 30 серпня, о 14:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію жеребкування Ліги Європи

Команди з однієї країни, зокрема, Динамо та Олександрію ділять на 2 групи, щоб розбити їхні матчі в часі для збільшення аудиторії – боси УПЛ, які обожнюють ставити матчі наших грандів на одну годину, беріть приклад!

Провідні чиновники УЄФА Джорджо Маркетті і Міхаель Хезельшвердт виходять заправляти балом, тобто процедурі жеребкування нарешті дадуть команду "старт".

Паулу Феррейра, який також пограв за Челсі, виходить на сцену.

Перший спеціальний гість, що допоможе у жеребкуванні – Ешлі Коул, який вигравав Лігу Європи з Челсі.

Гравці Челсі Азар (уже колишній) та Жиру, а також екс-форвард Айнтрахта Йовіч претендували на звання гравця сезону в ЛЄ 2018/19. Нікого не здивувало, що нагороду взяв галактичний новачок Реала. До слова, Еден Азар не зміг приїхати на церемонію.

Уже традиційно в одну групу не можуть потрапити команди з однієї країни, а також розводять між собою українські та російські клуби. УПЛ представляють лише Олександрія як бронзовий призер минулого сезону та Динамо, що вилетіло з Ліги чемпіонів після першого раунду кваліфікації. УЄФА розподілив клуби по 4-х кошиках посіву. Згідно з клубними коефіцієнтами, кияни потрапили у перший, Олександрія – у четвертий. Відзначимо, що в Динамо – 6-й рейтинг серед усіх 48-и учасників ЛЄ 2019/20.

Ліга чемпіонів 2019/20 – результати жеребкування групового турніру

Кошик 1

Севілья, Арсенал, Порту, Рома, Манчестер Юнайтед, Динамо, Бешикташ, Базель, Спортінг Лісабон, ЦСКА Москва, Вольфсбург, Лаціо.

Кошик 2

ПСВ, Краснодар, Селтік, Копенгаген, Брага, Гент, Борусія Менхенгладбах, Янг Бойз, Астана, Лудогорець, АПОЕЛ, Айнтрахт

Кошик 3

Сент-Етьєн, Карабах, Фейєнорд, Хетафе, Еспаньйол, Мальме, Партизан, Стандард, Вулверхемптон, Ренн, Русенборг, Башакшехір

Кошик 4

АЗ, Віторія Гімараєш, Трабзонспор, Олександрія, Дюделанж, ЛАСК, Вольфсберг, Слован Братислава, Лугано, Рейнджерс, Клуж, Ференцварош.