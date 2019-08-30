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"Побывать на Олд Траффорд – это уже большое событие": Григорчук прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы

17:51 103 Читати українською
"Побывать на Олд Траффорд – это уже большое событие": Григорчук прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы
Роман Григорчук / соцсети

Главный тренер Астаны Роман Григорчук поделился впечатлениями от результатов жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

"Я всегда к жеребьевке отношусь очень спокойно, потому что это вещь, на которую никак нельзя повлиять. Эту группу могу охарактеризовать, как очень интересную.

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Конечно, особняком стоят матчи с Манчестер Юнайтед, сыграть с ними, побывать на Олд Трафорд – это уже большое событие для всех нас. Так что будет очень интересно", – цитирует Григорчука официальный сайт УЕФА.

Кроме манкунианцев Астана сыграет в группе L против Партизана и АЗ, который в 3 квалификационном раунде выбил Мариуполь.

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Лига Европы Украинцы за рубежом Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Роман Григорчук Роман Григорчук Партизан Партизан АЗ АЗ Астана Астана
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