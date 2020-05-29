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"Побачимо Луніна в Реалі наступного року": Михайленко пояснив, чому Мадриду слід зробити ставку на українця

12:13 231 Читать на русском
"Побачимо Луніна в Реалі наступного року": Михайленко пояснив, чому Мадриду слід зробити ставку на українця
Андрій Лунін / Сайт Реала

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко оцінив перспективи Андрія Луніна в Реалі.

"Я читав про те, що Реал хоче залишити Луніна в складі. Думаю, що це недалеко від істини, з огляду на економічні проблеми, створені коронавірусом, від яких постраждали маленькі і великі клуби.

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Андрій – хороший воротар. Для Реала варіант з Луніним економічно вигідний. Думаю, в наступному сезоні у нього будуть шанси поборотися за місце в основному складі. Ми побачимо його в Реалі наступного року", – підсумував Михайленко в коментарі Yellow.

Нагадаємо, Лунін дебютував у дорослому футболі саме під керівництвом Михайленка – сезон 2016/17 у складі Дніпра.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном
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