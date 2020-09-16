Хавбек ПСЖ Анхель Ді Марія ризикує отримати серйозне покарання за свою витівку у матчі 3 туру Ліги 1 проти Марселя (0:1).

Плювок аргентинця в бік захисника Марселя Альваро Гонсалеса таки вдалося розгледіти на більш детальному повторі.

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Ді Марія пробігав повз суперника і дозволив собі таку огидну дію. Суддям не вдалося розгледіти епізод за допомогою VAR, тому гравець ПСЖ залишився без покарання. Втім, Анхель постфактум може отримати дискваліфікацію аж на 6 матчів.

Нагадаємо, ПСЖ програв Марселю з рахунком 0:1, а поєдинок завершився масовою бійкою з 5 вилученнями.

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