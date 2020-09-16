Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария рискует получить серьезное наказание за свою выходку в матче 3 тура Лиги 1 против Марселя (0:1).

Плевок аргентинца в сторону защитника Марселя Альваро Гонсалеса удалось разглядеть на более детальном повторе.

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Ди Мария пробегал мимо соперника и позволил себе такое отвратительное действие. Судьям не удалось разглядеть эпизод с помощью VAR, поэтому игрок ПСЖ остался без наказания. Впрочем, Анхель постфактум может получить дисквалификацию на целых 6 матчей.

Напомним, ПСЖ проиграл Марселю со счетом 0:1, а поединок завершился массовой дракой с 5 удалениями.

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