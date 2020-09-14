Нападник ПСЖ Неймар може отримати жорстке покарання після подій у матчі 3-го туру Ліги 1 проти Марселя.

Матч третього туру чемпіонату Франції завершився з рахунком 1:0 на користь провансальців. Наприкінці гри сталася масова бійка, в результаті якої 5 гравців побачили перед собою "червоне світло". Форвард ПСЖ Неймар вдарив Гонсалеса у голову, а пізніше звинуватив іспанця у проявах расизму.

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Дисциплінарний комітет Професійної футбольної ліги Франції розгляне цей інцидент на своєму засіданні, яке відбудеться 16 вересня. Комітет буде спиратися на регламент Федерації футболу Франції, який передбачає дискваліфікацію до 7 матчів за навмисний удар суперника в неігровому епізоді.

За інформацією RMC Sport, фігурантами розгляду стануть усі п'ять гравців, які отримали червоні картки, а також Анхель Ді Марія та Альваро Гонсалес. До слова, саме останнього Неймар звинуватив у расизмі. Зазначається, що максимальне покарання можуть отримати Неймар та Курзава, які були найактивнішими учасниками бійки.

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