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"Пляшки літали по всій роздягальні", – Яремчук пригадав потужну мотивацію від Шевченка перед історичним розгромом Сербії

29 грудня 22:57 1135 Читать на русском
"Пляшки літали по всій роздягальні", – Яремчук пригадав потужну мотивацію від Шевченка перед історичним розгромом Сербії
Андрій Шевченко / Reuters

Нападник збірної України Роман Яремчук розкрив секрети моральної підготовки гравців перед домашнім матчем відбору на Євро-2020 проти Сербії (5:0).

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Шевченко – великий мотиватор. Всі його бояться в роздягальні, але в хорошому сенсі, також поважають. Коли я прийшов у збірну, то все було на найвищому рівні – підготовка, тактика, побут, і хлопці розповідали, що все це зробив Шевченко. Коли він прийшов, то багато чого змінив, підняв рівень збірної у всіх компонентах.

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Установка перед матчем із Сербією? Не буду розповідати конкретно, що говорив Шевченко, але пляшки літали по всій роздягальні. Це перед грою. Мені здавалося, він хотів сам вийти на поле. Потужні слова, пляшки літали. Я вперше бачив Шевченка таким. Це зіграло позитивну роль", – розповів Яремчук в інтерв'ю Вацко Live.

Нагадаємо, збірна України у Львові розбила Сербію з рахунком 5:0, що стало одним з ключових моментів успішного відбору на Євро-2020.

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Теги
Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук Євро-2020 Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна - Сербія
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