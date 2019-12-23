Шевченко зізнався, що часом кричить на своїх підопічних

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про свої методи побудови стосунків з гравцями.

"Моя філософія – краще сказати все до гри. Якщо треба виплеснути емоції, якщо ти бачиш, що саме в цей момент ти маєш струсонути хлопців – то це потрібно робити до гри.

Збірна України завершила 2019-й з найкращим рейтингом ФІФА за останні шість років

Чи кричу на футболістів? Все буває, адже я повинен отримати той результат, який від них чекаю. Якщо мені треба кричати – я кричатиму, якщо мовчати – мовчатиму. Для мене найголовніше – стимулювати гравців і досягати мети. Якщо треба буде – експериментуватиму. У мене амбіції завжди є", – підкреслив Шевченко у коментарі програмі Світське життя.

Шевченко потрапив до топ-100 найвпливовіших українців

Нагадаємо, збірна України під керівництвом легендарного екс-форварда здобула пряму путівку на Євро-2020, впевнено вигравши свою групу відбору і не зазнавши жодної поразки у 2019 році.