Україна на виїзді грає проти збірної Боснії та Герцеговини в рамках кваліфікації на ЧС-2022. Відео головних моментів матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч розпочався о 21:45 за київським часом. Підопічним Петракова потрібна виключно перемога і надія на Францію у паралельній грі проти фінів.

Боснія і Герцеговина – Україна: Зінченко з нічого забиває дорогоцінний гол, який повертає друге місце у відборі ЧС-2022

У першому таймі Україна відверто розчарувала та ще й могла пропустити – Бущан відбив вбивчий постріл Хаджикадуніча. Настрій покращився на 59-й хвилині. Циганков розхитав суперника і виконав простріл у карний майданчик – рикошет від Ярмоленка вивів Зінченка на порожні ворота. Закріпив перевагу "синьо-жовтих" Артем Довбик. Форвард СК Дніпро-1 уникнув офсайду і чітко реалізував свій вихід на воротаря.

Гол Зінченка:

Гол Довбика:

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