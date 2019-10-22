Племінник Шакіри виступатиме у клубі Піке

Жерар Піке і Шакіра / Фото з відкритих джерел

Гравець Барселони Жерар Піке запросив у свою команду юного колумбійця – іспанець пророкує йому хороше майбутнє.

Колумбійський футболіст Тарік Антоніо Мебарак став футболістом футбольного клубу Андорра, повідомляє іспанське видання AS. Цікаво, що колумбієць є племінником всесвітньовідомої співачки Шакіри, а сам клуб належить її нареченому – зірковому захиснику каталонської Барселони Жерару Піке.

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19-річний Мебарак за своїм амплуа захисник – раніше він грав в одній з нижчих ліг чемпіонату Колумбії.

Нагадаємо, футбольний клуб Андорра на даний момент виступає у Сегунді Б – третій за силою лізі Іспанії. Після 9 турів команда йде на другому місці у своїй підгрупі, яке виводить її в плей-офф за право грати у другому дивізіоні.

Піке та Шакіра перебувають у відносинах з 2011 року і виховують двох синів.

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