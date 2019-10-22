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Племянник Шакиры будет выступать в клубе Пике

17:44 71 Читати українською
Племянник Шакиры будет выступать в клубе Пике
Жерар Пике и Шакира / Фото из открытых источников

Игрок Барселоны Жерар Пике пригласил в свою команду молодого колумбийца – испанец предсказывает ему хорошее будущее.

Колумбийский футболист Тарик Антонио Мебарак стал футболистом футбольного клуба Андорра, сообщает испанское издание AS. Интересно, что колумбиец является племянником известной певицы Шакиры, а сам клуб принадлежит ее жениху – звездному защитнику каталонской Барселоны Жерару Пике.

Пике мог приобрести старейший клуб планеты – он уже владеет клубом Сегунды B

19-летний Мебарак по своему амплуа защитник – раньше он играл в одной из низших лиг чемпионата Колумбии.

Напомним, футбольный клуб Андорра сейчас выступает в Сегунде Б – третьей по силе лиге Испании. После 9 туров команда идет на втором месте в своей подгруппе, которое выводит ее в плей-офф за право играть во втором дивизионе.

Пике и Шакира находятся в отношениях с 2011 года и воспитывают двух сыновей.

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Барселона Барселона Испания ФК Андорра ФК Андорра Жерар Пике Жерар Пике
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