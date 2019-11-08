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Платіні вимагає від УЄФА чималу компенсацію – апетити відстороненого через корупційний скандал француза вражають

18:59 223 Читать на русском
Платіні вимагає від УЄФА чималу компенсацію – апетити відстороненого через корупційний скандал француза вражають
Мішель Платіні / фото із соцмереж

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні у суді намагається змусити організацію виплатити йому заборгованість.

64-річний француз має намір досягти через суд виплати йому преміальних, "передбачених в контракті", а також заборгованості по зарплаті, яка складає 5,5 млн євро, повідомляє France 24 з посиланням на AFP.

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Нагадаємо, що термін дискваліфікації триразового володаря "Золотого м'яча" закінчився 6 жовтня, і він має намір повернутися в футбол на одну із посад.

Як відомо, в 2015 році комітет ФІФА з етики прийняв рішення про відсторонення на вісім років від футбольної діяльності колишнього глави УЄФА Мішеля Платіні та президента ФІФА Йозефа Блаттера після розслідування, в якому був виявлений санкціонований швейцарцем великий грошовий переказ – близько 2 млн – на ім'я Платіні. Пізніше французу скоротили покарання до чотирьох років поза футболом.

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Теги
Світ Мішель Платіні Корупційний скандал у ФІФА
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