Платіні пообіцяв повернутись до футбольної діяльності після дискваліфікації через корупційний скандал

Легендарний француз готовий відновити свою роботу на благо європейського футболу.

"Я повернуся. Поки не знаю, де і як, але повернуся.

Литва – Україна: УЄФА назвав суддів матчу відбору Євро-2020

Не можу зупинятися на цій дурній дискваліфікації. Я ніколи не відчував себе відстороненим. Я став жертвою змови, до якої причетні люди з ФІФА і швейцарської прокуратури. Але я не кажу, що це змова з боку швейцарської влади. І я маю намір написати книгу, в якій розповім всю правду", – наводить слова Платіні RTS.

Платіні звільнили з-під варти – його затримували у рамках розслідування вибору господаря ЧС-2022

Нагадаємо, термін дискваліфікації колишнього очільника УЄФА закінчується 7 жовтня цього року.