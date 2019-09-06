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Платіні пообіцяв повернутись до футбольної діяльності після дискваліфікації через корупційний скандал

6 вересня 23:07 61 Читать на русском
Платіні пообіцяв повернутись до футбольної діяльності після дискваліфікації через корупційний скандал
Мішель Платіні / Getty Images

Легендарний француз готовий відновити свою роботу на благо європейського футболу.

"Я повернуся. Поки не знаю, де і як, але повернуся.

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Не можу зупинятися на цій дурній дискваліфікації. Я ніколи не відчував себе відстороненим. Я став жертвою змови, до якої причетні люди з ФІФА і швейцарської прокуратури. Але я не кажу, що це змова з боку швейцарської влади. І я маю намір написати книгу, в якій розповім всю правду", – наводить слова Платіні RTS.

Платіні звільнили з-під варти – його затримували у рамках розслідування вибору господаря ЧС-2022

Нагадаємо, термін дискваліфікації колишнього очільника УЄФА закінчується 7 жовтня цього року.

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