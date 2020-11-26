Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Легенді світового футболу було 60 років. Церемонія прощання пройде в Буенос-Айресі – столиці Аргентини.

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"Як я вже казав кілька років тому, те, що Зідан робив з м'ячем, Марадона міг робити з апельсином. Він цілком міг бути і вуличним жонглером, враховуючи те, як Марадона жив і виріс.

При всій повазі до Марадони, я не можу назвати його найкращим в історії футболу. Хоч я і грав проти нього свого часу, але для мене найкращим був Йохан Кройф.

Суперництво Пеле та Марадони? Якщо воно й існувало, то лише через суперечку Бразилії та Аргентини, які хотіли мати найкращого гравця в історії футболу", – цитує Мішеля Платіні AS з посиланням на L'Equipe.

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