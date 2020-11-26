Платіні: Те, що Зідан робив з м'ячем, Марадона міг робити з апельсином
Колишній президент УЄФА та володар "Золотого м'яча" пригадав гру померлого Дієго Марадони.
Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Легенді світового футболу було 60 років. Церемонія прощання пройде в Буенос-Айресі – столиці Аргентини.
Смерть Марадони: стали відомі останні слова легендарного футболіста
"Як я вже казав кілька років тому, те, що Зідан робив з м'ячем, Марадона міг робити з апельсином. Він цілком міг бути і вуличним жонглером, враховуючи те, як Марадона жив і виріс.
При всій повазі до Марадони, я не можу назвати його найкращим в історії футболу. Хоч я і грав проти нього свого часу, але для мене найкращим був Йохан Кройф.
Суперництво Пеле та Марадони? Якщо воно й існувало, то лише через суперечку Бразилії та Аргентини, які хотіли мати найкращого гравця в історії футболу", – цитує Мішеля Платіні AS з посиланням на L'Equipe.
"Хто під десятим номером? Бог": безсмертні правила життя Дієго Марадони