Платіні порівняв Дибалу із собою і Марадоною

"Стиль його гри нагадує мені Омара Сіворі (нападник Юве в 1957-1965 рр., володар "Золотого м'яча-1961" – Футбол 24).

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Та на Марадону він схожий більше, ніж на мене. Не кажу, що він наділений талантом Марадони, але його власного більше, ніж достатньо", – заявив Платіні в інтерв'ю Corriere della Sera.

До слова, в нинішньому сезоні Пауло Дибала провів 45 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 17 м'ячів і оформив 14 асистів.

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