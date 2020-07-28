Платіні порівняв Дибалу із собою і Марадоною

Україна — 19:46 691
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"Міг би не працювати 2 тисячі років": зарплата Луческу в Динамо – змінені цифри в інсайдах румунських ЗМІ
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Луческу поклав квіти до пам'ятника Лобановського – Динамо хотіло приховати цю подію, – БебехУкраїна — 18:50 1571
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"Я перейшов із Нансі у Страсбур, де шалено закохався": топ-представники нетрадиційної сексуальної орієнтації у футболіОвертайм — 17:00 4080
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Франков озвучив повний склад асистентів Луческу в Динамо – мікс легенд клубу і закордонних фахівцівУкраїна — 16:37 13098
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Форвард Реала захворів на коронавірус та не зіграє з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонівІспанія — 15:02 2216