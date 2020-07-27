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Ювентус – Ліон: Дибала може пропустити надважливий поєдинок Ліги чемпіонів

27 липня 22:22 - Читать на русском
Ювентус – Ліон: Дибала може пропустити надважливий поєдинок Ліги чемпіонів
Пауло Дибала / фото із соцмереж

Участь нападника туринського Ювентуса Пауло Дибали в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти французького Ліона під величезним питанням.

 

Аргентинець ризикує не зіграти проти "ткачів" через ушкодження. Про це журналіст Ромео Агресті написав у своєму твіттері.

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Дибала травмувався у матчі 36-го туру Серії А проти Сампдорії і був замінений ще в першому таймі. Обстеження виявило в нападника проблеми з прямим стегновим м'язом лівої ноги. Точні терміни відновлення 26-річного виконавця наразі невідомі, а матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться вже 7 серпня.

До слова, в нинішньому сезоні Пауло Дибала провів 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив 17 м'ячів і віддав 14 результативних передач.

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Ювентус Ювентус Пауло Пауло Дибала Ліга чемпіонів Ювентус - Ліон
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