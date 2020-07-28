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Платини сравнил Дибалу с собой и Марадоной

18:09 - Читати українською
Платини сравнил Дибалу с собой и Марадоной
Пауло Дибала / Icon Sport

Легенда туринского Ювентуса Мишель Платини оценил игровые качества современной звезды "Старой синьоры" Пауло Дибалы.

"Стиль его игры напоминает мне Омара Сивори (нападающий Юве в 1957-1965 гг., обладатель "Золотого мяча-1961" – Футбол 24).

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Однако, на Марадону он похож больше, чем на меня. Не говорю, что он обладает талантом Марадоны, но его собственного более чем достаточно", – заявил Платини в интервью Corriere della Sera.

К слову, в нынешнем сезоне Пауло Дибала провел 45 поединков во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и оформил 14 ассистов.

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Теги
Пауло Пауло Дибала Ювентус Ювентус Италия Диего Диего Марадона Мишель Платини
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