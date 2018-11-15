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Збірна України вилетіла у Словаччину на матч Ліги націй

12:33 556 Читать на русском
Збірна України вилетіла у Словаччину на матч Ліги націй
Тренування збірної України / Соцмережі

Гравці та тренерський штаб збірної України відправились на матч Ліги націй проти Словаччини.

Після сніданку футболісти взяли курс на аеропорт Бориспіль аби вилетіти у Словаччину на матч 4 туру Ліги націй, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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О 12 годині дня 15 листопада 23 футболісти та тренерський штаб збірної України вилетіли у Словаччину. Планується, що літак прибуде до Братислави приблизно о 13:00 за місцевим часом.

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Нагадаємо, збірна України 16 листопада протистоятиме Словаччини у Лізі націй. Початок матчу о 21:45.

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
1
дн
:
7
год
:
6
хв
Україна
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