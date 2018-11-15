Пластун привітав Циганкова з Днем народження на тренуванні збірної України

Захисник Ігор Пластун привітав хавбека Віктора Циганкова, який сьогодні святкую свій 21-й день народження, під час тренування збірної України.

Сьогодні, під час вечірнього тренування збірної України у Трнаві напередодні матчу проти Словаччини, оборонець Гента Ігор Пластун привітав півзахисника Динамо Віктора Циганкова з Днем народження, інформує прес-служба ФФУ. Пластун побажав Циганкову рости великим.

Поєдинок Ліги націй Словаччина – Україна відбудеться завтра, 16 листопада, початок – о 21.45.

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До слова, сьогодні з'явилась інформація, що у послугах Циганкова зацікавлені два клуби із Італії.