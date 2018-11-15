Циганков зацікавив два клуби Серії А – ціна питання 20 млн, – скаут

Скаут італійського Кальярі Алекс Великих розповів, що італійські клуби цікавляться капітаном Динамо і розповів, скільки за потенційний трансфер Віктора може отримати Динамо.

"Найбільш перспективний і готовий футблоіст в Україні на даний момент – Віктор Циганков. Найбільш перспективним футболістом, що має потенціал росту є Вікентій Волошин (представляє Динамо U-19 – прим. "Ф24"). Мудрик на даний момент є найбільш готовим у своєму віці футболістом в Європі.

Вважаю, що акліматизується Циганков у Європі дуже швидко. Але буде залежати, в який чемпіонат він перейде і в яку команду.

До літа він ще залізно залишиться в Динамо і буде виступати в єврокубках, набуваючи другий рік європейський досвід. Це важливо для його становлення. На наступний рік, якщо кияни не проб'ються до Ліги чемпіонів і не будуть посилені футболістами, які вміють грати, щоб він не виглядав єдиною світлою плямою на тлі інших футболістів, йому варто задуматися. Тому що в європейському футболі, якщо ти не граєш в м'яч, ти не цікавий топ-клубам. Відповідно, Циганков зараз цікавий.

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Клуб, в який може перейти Віктор, повинен буде грати в футбол. Не в антифутбол. І повинен виступати в єврокубках. Циганкову потрібні єврокубки. Трансфер Циганкова? Все знову-таки залежить від ціни. Я не можу розкривати багато деталей, тому що це некоректно з мого боку. Це не стосується Кальярі. Кальярі на сьогодні не той клуб, який розглядає Циганкова. Тому що вкладення у Віктора в районі 20 мільйонів. Вкласти в гравця стільки зараз Кальярі собі не дозволить. Але інші італійські клуби – так.

20 мільйонів – це гранична ціна, за яку цей футболіст був би цікавий. Вище 20 мільйонів для італійських клубів навряд чи буде можливо. Наскільки я знаю, зараз два італійські клуби розглядають можливість зробити пропозицію", – передає слова Великих ua-football.

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