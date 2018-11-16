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Пластун поздравил Цыганкова с Днем рождения на тренировке сборной Украины

15 ноября 22:56 28 Читати українською
Пластун поздравил Цыганкова с Днем рождения на тренировке сборной Украины
Тренировка сборной Украины / П Кубанов

Защитник Игорь Пластун поздравил хавбека Виктора Цыганкова, который сегодня празднует свой 21-й день рождения, во время тренировки сборной Украины.

Сегодня, во время вечерней тренировки сборной Украины в Трнаве накануне матча против Словакии, защитник Гента Игорь Пластун поздравил полузащитника Динамо Виктора Цыганкова с Днем рождения, сообщает пресс-служба ФФУ. Пластун пожелал Цыганкову расти большим.

Поединок Лиги наций Словакия – Украина состоится завтра, 16 ноября, начало – в 21.45.

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К слову, сегодня появилась информация, что в услугах Цыганкова заинтересованы два клуба из Италии.

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