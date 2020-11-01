Захисник Гента Ігор Пластун разом з кількома одноклубниками вирушив на самоізоляцію.

Бельгійський Гент продовжує потерпати від COVID-19 – одразу троє основних захисників команди не зможуть допомогти "буйволам" найближчим часом.

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Тести, які напередодні чергового матчу чемпіонату Бельгії здавали гравці команди, виявили трьох нових інфікованих, повідомляє видання Voetbalprimeur.be. Окрім норвезького оборонця Андреаса Ханче-Ольсена та нідерландського форварда Джордана Ботака, позитивний результат було зафіксовано і у захисника збірної України Ігоря Пластуна.

Таким чином, Віму Де Декеру у матчі 11-го туру Ліги Жупіле проти Беверена доведеться поламати головому над захистом команди, адже, окрім вищезгаданого тріо, він не зможе розраховувати також на голкіпера Даві Рофа та камерунського захисника Мішеля Нгаду-Нгаджі.

До слова, Пластун не потрапив до розширеного списку збірної України на листопадові матчі, оголошеного Андрієм Шевченком 24 жовтня.

Нагадаємо, Гент після 10-ти турів посідає у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії 13 сходинку, маючи у своєму активі лише три перемоги та сім поразок.

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