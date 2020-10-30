"У нас є список пенальтистів, Яремчук все ще в ньому. Щодо цього є домовленість. Це розчарування для нього і для команди, що він промахнувся. У разі голу матч міг би скластися по-іншому.

Погром Яремчука та Ко з фейлом українця у відеоогляді матчу Гент – Хоффенхайм – 1:4

Чи збираємося ми коригувати цей список? Можливо. Але я не хочу зараз багато про це говорити. Ми повинні обговорити це всередині команди", – цитує Віма Де Декера Belgiumsoccer.

Нагадаємо, у матчі другого туру групового етапу ЛЄ між Гентом та Хоффенхаймом Роман Яремчук заробив пенальті на 13 хвилині, проте його не реалізував. У кінцевому підсумку команда українця програла з рахунком 1:4.

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