Защитник Гента Игорь Пластун вместе с несколькими одноклубниками отправляется на самоизоляцию.

Бельгийский Гент продолжает страдать от COVID-19 – сразу трое основных защитников команды не смогут помочь "буйволам" в ближайшее время.

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Тесты, которые накануне очередного матча чемпионата Бельгии сдавали игроки команды, обнаружили трех новых инфицированных, сообщает издание Voetbalprimeur.be. Кроме норвежского защитника Андреаса Ханча-Ольсена и нидерландского форварда Джордана Ботака, положительный результат был зафиксирован и у защитника сборной Украины Игоря Пластуна.

Таким образом, Виму Де Декеру в матче 11-го тура Лиги Жупиле против Беверена придется поломать голову над защитой команды, ведь, кроме вышеупомянутого трио, он не сможет рассчитывать также на голкипера Дави Рофа и камерунского защитника Мишеля Нгаду-Нгаджу.

К слову, Пластун не попал в расширенный список сборной Украины на ноябрьские матчи, объявленный Андреем Шевченко 24 октября.

Напомним, Гент после 10-ти туров занимает в турнирной таблице чемпионата Бельгии 13 место, имея в активе лишь три победы и семь поражений.

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