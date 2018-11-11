Пластун назвав найкращого захисника збірної України – його фаворита останнім часом нещадно критикують

Захисник бельгійського Гента Ігор Пластун поділився враженнями від перебування в розташуванні збірної України.

"Я у збірній новачок, тільки прийшов. Так, в Італії я не отримав ігрових хвилин. Так, я думав, що можу їх отримати. Однак в той же час я розумів, що все буде залежати від гри. А гра складалася так, що центральних захисників міняти не можна було. Це нормально, це футбол.

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Хто зараз найсильніший центральний захисник в збірній України? Я вважаю, що Ярослав Ракицький. Його перший пас один з найкращих в Європі. Для мене він номер один", – сказав Пластун в програмі "Моя гра" з Аллою Бублій.

Варто зауважити. що наставник збірної України Андрій Шевченко не викликав Ракицького на матчі зі Словаччиною й Туреччиною, а Пластун місце в команді отримав.

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