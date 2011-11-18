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Пластун назвал лучшего защитника сборной Украины – его фаворита в последнее время беспощадно критикуют

13:15 70 Читати українською
Пластун назвал лучшего защитника сборной Украины – его фаворита в последнее время беспощадно критикуют
Игорь Пластун / фото Дениса Руденко

Защитник бельгийского Гента Игорь Пластун поделился впечатлениями от пребывания в расположении сборной Украины.

"Я в сборной новичок, только пришел. Да, в Италии я не получил игровых минут. Да, я думал, что могу их получить. Однако в то же время я понимал, что все будет зависеть от игры. А игра складывалась так, что центральных защитников менять нельзя. Єто нормально, это футбол.

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Кто сейчас самый сильный центральный защитник в сборной Украины? Я считаю, что Ярослав Ракицкий. Его первый пас один из лучших в Европе. Для меня он номер один", – сказал Пластун в программе "Моя игра" с Аллой Бублий.

Стоит заметить. что наставник сборной Украины Андрей Шевченко не вызвал Ракицкого на матчи со Словакией и Турцией, а Пластун место в команде получил.

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Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
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Украина
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Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Игорь Пластун Игорь Пластун Украина Украина Сборная Украины Словакия - Украина
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