Пластун: Для мене найкращий захисник світу – Рафаель Варан

Захисник збірної України Ігор Пластун розповів про схему, за якою команда грала проти Словаччини, а також назвав найкращого оборонця світу.

"При новій схемі, за якою ми грали проти Словаччини, потрібно набагато більше бігати. Коли правий латераль йде вперед – ти повинен страхувати правий фланг. У Словаччині Мак не йшов в центр, а грав ближче до правої бровки.

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Я страхував центрального захисника нашого, але, коли суперник переводив м'яч на фланзі, я на максимальній швидкості біг до нього.

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Найкращий захисник світу? Якщо назвати одного, то це – Рафаель Варан. Він еталон професії для мене. Хоча, звичайно ж, ідеальних гравців немає. Є ті, хто досягають більшого, ніж інші", – цитує Пластуна Sport.ua.