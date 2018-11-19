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Пластун: Для мене найкращий захисник світу – Рафаель Варан

21:40 301 Читать на русском
Пластун: Для мене найкращий захисник світу – Рафаель Варан
Ігор Пластун / Соцмережі

Захисник збірної України Ігор Пластун розповів про схему, за якою команда грала проти Словаччини, а також назвав найкращого оборонця світу.

"При новій схемі, за якою ми грали проти Словаччини, потрібно набагато більше бігати. Коли правий латераль йде вперед – ти повинен страхувати правий фланг. У Словаччині Мак не йшов в центр, а грав ближче до правої бровки.

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Я страхував центрального захисника нашого, але, коли суперник переводив м'яч на фланзі, я на максимальній швидкості біг до нього.

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Найкращий захисник світу? Якщо назвати одного, то це – Рафаель Варан. Він еталон професії для мене. Хоча, звичайно ж, ідеальних гравців немає. Є ті, хто досягають більшого, ніж інші", – цитує Пластуна Sport.ua.

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
Матч завершено
4 : 1
Україна
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Збірна України Ігор Пластун Ігор Пластун Рафаель Варан Рафаель Варан Україна Україна Словаччина - Україна
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