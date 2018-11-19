Захисник Гента Ігор Пластун знайшов відповідності між українськими та бельгійськими клубами.

"Історично в Бельгії два топ-клуби – Брюгге і Андерлехт. Але останнім часом виділяють велику п'ятірку, куди також входять Гент, Генк і Стандард. Останні роки чемпіонство між собою ділили Брюгге і Андерлехт.

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Гент, якщо не помиляюся, три роки тому брав чемпіонство. Якщо проводити аналогії з Україною, то Брюгге і Андерлехт – це як Динамо і Шахтар в Україні. А Гент і Генк – Дніпро і Металіст в чемпіонаті, який був в Україні 5-6 років тому.

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Чи спілкуюсь з іншими українцями у Бельгії? Не можу сказати, що ми постійно бачимося. З Макаренком на минулому зборі говорили, що потрібно зустрітися, зробити барбекю. Мені до Брюсселя хвилин 30-35 на машині. Але вони в Лізі Європи грають – часу взагалі немає. Так і з іншими хлопцями – бачимося в основному під час матчів", – цитує Пластуна Sport.ua.