Пластун через травму пропустить кілька тижнів

Травма захисника збірної України та бельгійського Гента Ігоря Пластуна виявилось доволі складною і потребує хірургічного втручання.

У матчі 8-го туру чемпіонату Бельгії між Гентом і Зюльте-Варегем (2:2) захисник збірної України Ігор Пластун був замінений у перерві. В одному з епізодів першої половини зустрічі 24-річний канадієць Кайл Ларін вдарив українця ліктем в обличчя, внаслідок чого той змушений був покинути поле. Згодом медики діагностували у захисника перелом носа.

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Як повідомило бельгійське видання Het Laatste Nieuws, травма у Ігоря настільки складна, що завтра доведеться провести оперативне втручання. Як наслідок, післяопераційне відновлення займе кілька тижнів.

Нагадаємо, Пластун перейшов у Гент у червні 2018 року з Лудогорця за 3 млн євро і став найдорожчим захисником в історії клубу. Контракт 27-річного захисника розрахований на 4 роки.

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