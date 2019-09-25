Пластун из-за травмы пропустит несколько недель

Травма защитника сборной Украины и бельгийского Гента Игоря Пластуна оказалась довольно сложной и требует хирургического вмешательства.

В матче 8-го тура чемпионата Бельгии между Гентом и Зюльте-Варегем (2:2) защитник сборной Украины Игорь Пластун был заменен в перерыве. В одном из эпизодов первой половины встречи 24-летний канадец Кайл Ларин ударил украинца локтем в лицо, в результате чего тот вынужден был покинуть поле. Впоследствии медики диагностировали у защитника перелом носа.

Пластун в поединке чемпионата Бельгии получил кровавую травму и не смог продолжить матч

Как сообщило бельгийское издание Het Laatste Nieuws, травма у Игоря настолько сложная, что завтра придется провести оперативное вмешательство. Как следствие, послеоперационное восстановление займет несколько недель.

Напомним, Пластун перешел в Гент в июне 2018 года из Лудогорца за 3 млн евро и стал самым дорогим защитником в истории клуба. Контракт 27-летнего защитника рассчитан на 4 года.

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