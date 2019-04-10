Півзахисник Карпат Харжевський: Міг перейти до Динамо або Шахтаря, але мене все влаштовує у Львові

Півзахисник Карпат Петро Харжевський прокоментував свій дебют за першу команду і плани львів'ян на кінцівку сезону.

"Перемагати завжди приємно, а особливо, у першому матчі за основу, тому я був дуже задоволений. Дебютувати при перемозі та поразці команди – це дві різні речі. Тому свій дебют у матчі проти Ворскли згадуватиму лише з позитивними емоціями.

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Так, Шахтар та Динамо цікавились мною свого часу. Однак Карпати мене повністю влаштовують. Я усім задоволений, тому не бачу сенсу шукати якісь інші варіанти.

Сезон ще не завершився, тому говорити, що сезон втрачено, ще зарано. На жаль, основне завдання команда не виконала. Але Карпати завжди битимуться до останнього і гратимуть за честь Львова та клубу. Зараз потрібно реабілітуватися перед уболівальниками. А для цього потрібно в кожному матчі віддаватись на повну і перемагати. Тоді все стане на свої місця", – розповів Харжевський в коментарі офіційному сайту Карпат.

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