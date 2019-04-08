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Фанати Карпат розтрощили три вагони потягу Львів – Запоріжжя

20:28 606 Читать на русском
Фанати Карпат розтрощили три вагони потягу Львів – Запоріжжя
Ультрас Карпат / соцмережі

Ультрас львівських Карпат встигли зіпсувати 3 вагони потягу Львів – Запоріжжя під час подорожі на матч 1/4 фіналу Кубка України проти Інгульця.

50’ Артем Щедрий
 
Мар'ян Швед 90+7’
Роман Толочко 101’
50’ Артем Щедрий
90+7’ Мар'ян Швед
101’ Роман Толочко

Вболівальники Карпат ще до поразки від Інгульця встигли розтрощити 4, 5 та 6 вагони потягу Львів – Запоріжжя, повідомляє офіційний сайт Укрзалізниці.

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Фанати "зелено-білих" розбили скло у 12 вікнах, викинули з потягу 21 матрац, 25 подушок, 25 комплектів білизни, 3 вогнегасники та 1 зимову ковдру.

Правоохоронці були викликані майже на кожну станцію, де зупинявся потяг, але вони не застосували жодних заходів.

Теги
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