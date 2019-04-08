Фанати Карпат розтрощили три вагони потягу Львів – Запоріжжя

Ультрас львівських Карпат встигли зіпсувати 3 вагони потягу Львів – Запоріжжя під час подорожі на матч 1/4 фіналу Кубка України проти Інгульця.

Вболівальники Карпат ще до поразки від Інгульця встигли розтрощити 4, 5 та 6 вагони потягу Львів – Запоріжжя, повідомляє офіційний сайт Укрзалізниці.

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Фанати "зелено-білих" розбили скло у 12 вікнах, викинули з потягу 21 матрац, 25 подушок, 25 комплектів білизни, 3 вогнегасники та 1 зимову ковдру.

Правоохоронці були викликані майже на кожну станцію, де зупинявся потяг, але вони не застосували жодних заходів.